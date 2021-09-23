Главы дипведомств "пятерки" СБ ООН подчеркнули необходимость гумпомощи Афганистану

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) на встрече с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД РФ.

"Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА [Исламской Республике Афганистан] и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону", - указано в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на устав ООН и другие нормы международного права. Глава ведомства также подчеркнул, что на постоянных членов СБ в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.

Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.