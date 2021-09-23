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Генассамблея ООН

В МИД РФ заявили об ожидании равноправного диалога в ОБСЕ во время председательства Польши

Как следует из сообщения ведомства, во время переговоров на полях ГА ООН главы МИД двух стран затронули некоторые вопросы российско-польских отношений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что предстоящее председательство Польши в ОБСЕ будет способствовать восстановлению роли организации как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Польши Збигневом Рау на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями относительно состояния дел в организации и подходов к решению стоящих перед ней задач. С российской стороны основное внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения эффективности организации с целью восстановления ее роли как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Выражена надежда, что польское председательство будет этому содействовать", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны на переговорах затронули некоторые вопросы российско-польских отношений.

Польша принимает председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года.

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РоссияГенассамблея ООН
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