В МИД РФ заявили об ожидании равноправного диалога в ОБСЕ во время председательства Польши

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что предстоящее председательство Польши в ОБСЕ будет способствовать восстановлению роли организации как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Польши Збигневом Рау на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями относительно состояния дел в организации и подходов к решению стоящих перед ней задач. С российской стороны основное внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения эффективности организации с целью восстановления ее роли как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Выражена надежда, что польское председательство будет этому содействовать", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны на переговорах затронули некоторые вопросы российско-польских отношений.

Польша принимает председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года.