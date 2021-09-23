Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение Лондона в адрес России по делу Скрипалей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лондон пытается очередной ложью прикрыть предыдущую ложь и отвлечь общественность от позорного бегства НАТО из Афганистана, предъявляя обвинение еще одному россиянину по делу Скрипалей. Об этом заявил в четверг журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, в свете последних афганских событий это еще, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании. Отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Во вторник Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.