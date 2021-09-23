Посол в РФ: переговоры США и России по стратегической стабильности пройдут в Женеве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности состоится на предстоящей неделе в Женеве. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

"США и Россия начали диалог по различным направлениям - стратегической стабильности, который продолжится на следующей неделе в Женеве, а также по киберсфере", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, представляющий российскую сторону на этих консультациях, заявлял ТАСС, что новый раунд переговоров состоится "в последние дни сентября".

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в июле в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.