Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва, сообщила его пресс-служба.

Текслер возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии "Единая России".

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - говорится в сообщении.

Выборы проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По итогам голосования "Единая Россия" набрала в Челябинской области 34,31% голосов избирателей. Явка составила 46,54%, в выборах приняли участие 1 204 213 избирателей.

Текслер 19 марта 2019 года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ. В сентябре 2019 года самовыдвиженцем победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов избирателей.