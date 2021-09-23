Памфилова заявила, что равнодушна к возможным санкциям США против нее

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что совершенно равнодушна к возможному введению санкций против нее со стороны США, она отметила, что для нее большее значение имеет доверие россиян.

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей", - сказала Памфилова, чьи слова приводятся в Telegram-канале ЦИК в четверг.

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая рекомендует администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты. В частности, в приведенный список включена Памфилова.

Данная поправка имеет рекомендательный характер. Она пока не была рассмотрена Палатой представителей Конгресса США полного состава. С предложением о принятии поправки выступили ранее конгрессмены Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джон Кертис (республиканец от штата Юта).