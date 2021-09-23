Песков: Путин и Зеленский встретятся, когда будет ясно, о чем им говорить

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин будет готов встретиться с Зеленским.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сказал представитель Кремля.