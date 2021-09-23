Песков: практику электронного голосования целесообразно распространять как можно шире

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что практику дистанционного электронного голосования необходимо распространять максимально широко. При этом, добавил он, вопрос о подготовке регионов к голосованию в таком формате на президентских выборах в 2024 году относится к компетенции Центризбиркома.

"Это очень удачная и удобная практика. Конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

"Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, все-таки должен Центризбирком и специалисты принимать", - сказал он, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая не исключила, что по мере готовности регионов система дистанционного электронного голосования будет использоваться на выборах всех уровней, в том числе на президентских выборах в 2024 году.