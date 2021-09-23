Нарышкин: наследие империи не дает России ни на шаг отступить в вопросах суверенитета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Колоссальное наследие Российской империи, в том числе традиции политического мышления, не позволяет современной России ни на шаг отступить в вопросах своего суверенитета. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной научной конференции "Рождение империи между Востоком и Западом" в МГИМО по случаю 300-летия окончания Северной войны и подписания Ништадтского договора, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав.

"300-летие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета", - сказал он.

Председатель РИО подчеркнул, что Северная война стала для России суровой школой, но страна вышла из нее окрепшей в военном, экономическом и политическом отношении. "Ништадтский мирный договор закрепил за ней всю Восточную Прибалтику, сделав влиятельным игроком в европейской политике. 2 ноября 1721 года Петр Великий принял императорский титул, а сама Россия была провозглашена империей", - напомнил глава СВР.

Нарышкин отметил, что имперское пространство, созданное наследниками Петра I, охватывало огромные территории от Балтики до Тихого океана, объединяло сотни национальностей и народов. Свой вклад в строительство Российской империи внесли балтийский немец Беллинсгаузен, грузинский князь Багратион и польский дворянин Чарторыйский. "Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации", - добавил он.

Забывчивость Прибалтики

Нарышкин обратил отдельное внимание на Прибалтику, которая "активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности".

"К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, хотя при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза", - добавил председатель РИО.

Трепетное отношение

Перед конференцией Нарышкин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский приняли участие в церемонии гашения художественной почтовой марки, посвященной 300-летию провозглашения России империей.

"Со временем Петровских побед присутствие России в кругу великих мировых держав никогда не подвергалось сомнению, - подчеркнул Нарышкин на церемонии. - В наше время, в век цифровых, интернет-коммуникаций сама марка представляет собой символ такого нашего трепетного отношения к прошлому и к нашим традициям".

На марке номиналом 56 рублей изображен фонтан "Самсон", расположенный на территории государственного музея-заповедника "Петергоф". Тираж 84 тыс. экземпляров.