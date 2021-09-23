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Зюганов призвал однопартийцев проявлять "максимум сдержанности и выдержки"

Лидер КПРФ подчеркнул, что прошедшие выборы показали "провал антикоммунизма", поскольку за компартию "голосовали все слои российского населения"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев проявить "максимум сдержанности", об этом он заявил, подводя итоги выборов на всероссийском онлайн-совещании партактива КПРФ в четверг.

"Завершая подведение итогов, еще раз хочу попросить всех проявить в это суровое время максимум сдержанности, проявить выдержку и стойкость. И помнить: у нас сильная авторитетная команда, у нас абсолютно реальная программа, за нашими плечами миллионы поддержки", - обратился он к коммунистам. Зюганов также призвал товарищей помнить, что КПРФ - это партия "государственников-патриотов, партия народа и для народа".

"В стране есть две башни: государственно-патриотическая, которая с нами вела и ведет диалог, и либерально-космополитическая - это пятая колонна, которая готова и лгать, и продавать все, что угодно", - заявил лидер компартии.

По его словам, коммунисты должны сплотить "все лучшие силы" для вывода страны из "тяжелого системного кризиса", и партия по итогам выборов сделала в этом направлении "исключительно важный шаг". Зюганов подчеркнул, что прошедшие выборы показали "провал антикоммунизма", поскольку за компартию "голосовали все слои российского населения".

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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