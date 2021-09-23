Члены российской делегации будут участвовать в сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Все члены делегации РФ будут участвовать в работе открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции, сообщил ТАСС в четверг источник в российском парламенте.

"Принято решение, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по ВКС", - сказал источник. По его словам, это решение принято в том числе из-за коронавирусных ограничений в Страсбурге.

Как заявил в четверг ТАСС первый зампред комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, комментируя заявление члена делегации Владимира Круглого о том, что российской делегации запретили свободное перемещение в ПАСЕ, сенаторская часть делегации еще не приняла решение о формате своего участия в сессии, но речь о запрете на перемещение в ПАСЕ не идет.

Ранее глава делегации РФ Петр Толстой сообщил ТАСС, что депутаты Госдумы седьмого созыва смогут принять участие в осенней сессии ПАСЕ, которая стартует 27 сентября, так как к ее началу их депутатские полномочия еще сохранятся. По его словам, члены думской части российской делегации примут участие в сессии в онлайн-формате.