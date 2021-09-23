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Единый день голосования

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжит работу на своей должности

На выборах в Госдуму он возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов партии "Единая Россия"

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, продолжит работу на своей должности, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

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"Чибис продолжит работу в должности губернатора Мурманской области. Его мандат депутата Государственной думы будет передан дальше по списку", - сказал собеседник агентства.

Глава Мурманской области возглавил территориальную группу № 43 федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму восьмого созыва. В первую тройку также вошли руководитель регионального исполкома партии Татьяна Сахарова и главный врач мурманской поликлиники Константин Биджоев.

По данным областной избирательной комиссии, после подсчета 100% протоколов партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мурманской области с 35,81% голосов.

В Мурманской области прошли выборы депутатов Госдумы, выборы в Мурманскую областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМурманская область
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