Делегация России в СПЧ ООН призвала участников конфликта в Мьянме к сдержанности

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) считает, что конфликтующие стороны в Мьянме должны проявить максимальную сдержанность и продемонстрировать ответственность за судьбу своей страны. Выступивший на заседании в четверг представитель делегации РФ Артур Черняков выразил сожаление в связи с "попытками отдельных государств использовать площадку ООН для политизации мьянманского вопроса".

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"Полагаем важным проявление конфликтующими сторонами максимальной сдержанности и ответственности за судьбу своей страны", - сказал дипломат, добавив, что "только отказ от насилия и шаги к примирению позволят избежать новых жертв". По его словам, в Москве "обеспокоены ростом экстремистских настроений среди оппозиции".

"Вызывают сожаление попытки отдельных государств использовать площадку ООН для политизации мьянманского вопроса, придать его обсуждению конфронтационный характер", - продолжил Черняков. В России видят задачу мирового сообщества "в содействии нормализации обстановки в Мьянме без вмешательства в ее внутренние дела" и в данном контексте высоко оценивают "сбалансированную позицию государств - членов АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС)".

Ключевым фактором нормализации ситуации в Ракхайнской национальной области Мьянмы Россия считает "дальнейшее продвижение прямого диалога и предметного взаимодействия" между Мьянмой и Бангладеш. В свою очередь международное сообщество "призвано оказывать содействие в имплементации достигнутых ранее мьянманско-бангладешских договоренностей по вопросам репатриации, а также практическую помощь в развитии Ракхайна".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила в четверг на сессии СПЧ доклад, в котором призвала мировое сообщество к срочным шагам в целях предотвращения полномасштабного конфликта в Мьянме. Она считает, что "нет никаких признаков усилий военных властей", направленных на прекращение нарушений прав и свобод, поэтому "срочно необходимы меры по привлечению к ответственности". Согласно приведенным в документе данным, с начала февраля в Мьянме были убиты свыше 1 120 человек.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, имели место во время прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборов. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста.