МИД: РФ и ее партнеры по ШОС оценивают включение Ирана в организацию как полезное решение

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как весьма полезное решение, партнеры по ШОС разделяют эту позицию. Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Принимая во внимание те заявления и те заверения, которые были даны как предыдущим руководством Ирана, так и в выступлении нового президента Ирана [Эбрахима] Раиси о готовности Ирана открыть и отдать ШОС все свои имеющиеся потенциальные возможности, есть очень серьезные основания полагать, что это будет весьма полезным. Соответствующее решение государствами - членами ШОС, естественно, принималось на основе тщательного анализа всей совокупности факторов. С этой точки зрения наша позиция с партнерами совпадает", - сказал он.

По словам Хакимова, российская сторона исходит из "перспектив активного подключения Ирана к такому направлению, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, стабильность и безопасность не только в регионе, но и в более широком формате".

"Мы исходим из того, что Иран является активным участником с одной стороны проекта "Один пояс - один путь", а с другой стороны - "Север - Юг". И развитая транспортная инфраструктура позволяет рассчитывать на вклад Ирана в формирование единого транспортного пространства, в обеспечение транспортной безопасности, - продолжил он. - Иран готов подключаться к сфере обеспечения продовольственной безопасности".

Хакимов призвал учитывать при оценке принятого по Ирану решения его "географическое и геостратегическое месторасположение, а также экономический, политический и иной потенциал". "Мы с точки зрения российской политики рассматриваем Иран как естественную часть шосовского пространства, равно как и Афганистан, - указал он. - Такой же естественной частью нам видится и Монголия, которая участвует в деятельности организации в качестве наблюдателя".

"Очевидно, еще больше работало бы на распространение шосовского пространства подключение в том или ином качестве Туркмении", - добавил Хакимов.

Процесс вступления в ШОС

17 сентября участники саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Душанбе, подписали документ, предполагающий начало процесса приема Ирана в объединение. Как заявил на саммите президент РФ Владимир Путин, Москва поддерживает начало процедуры приема Тегерана в ШОС.