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Пандемия COVID-19

В МИД РФ заявили, что развитие экономического сотрудничества будет приоритетом ШОС

Потенциал у организации огромный, но пока он реализуется не так активно и эффективно как хотелось бы, подчеркнул спецпредставитель президента по делам организации, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Развитие экономического взаимодействия с учетом влияния пандемии коронавируса будет одной из первоочередных задач для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пока потенциал в этой сфере не реализуется до конца. Об этом заявил в четверг на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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"В нынешних условиях глобальных и региональных проблем и с учетом последствий пандемии мы особое внимание уделяем развитию тех направлений взаимодействия, которые позволяли бы быстро и адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, в том числе в экономической сфере. Задача подтягивания экономического сотрудничества была, есть и будет одной из первоочередных и приоритетных. Потенциал у организации огромный. Но я неоднократно говорил, что мы понимаем, что этот потенциал пока реализуется не так активно и эффективно, как хотелось бы", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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