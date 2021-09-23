В МИД РФ заявили, что развитие экономического сотрудничества будет приоритетом ШОС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Развитие экономического взаимодействия с учетом влияния пандемии коронавируса будет одной из первоочередных задач для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пока потенциал в этой сфере не реализуется до конца. Об этом заявил в четверг на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"В нынешних условиях глобальных и региональных проблем и с учетом последствий пандемии мы особое внимание уделяем развитию тех направлений взаимодействия, которые позволяли бы быстро и адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, в том числе в экономической сфере. Задача подтягивания экономического сотрудничества была, есть и будет одной из первоочередных и приоритетных. Потенциал у организации огромный. Но я неоднократно говорил, что мы понимаем, что этот потенциал пока реализуется не так активно и эффективно, как хотелось бы", - сказал он.