МИД РФ: в ШОС не обсуждают признание талибов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Речь о признании нового правительства талибов в Кабуле со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не идет, но стоит задача по выстраиванию контактов с находящейся у власти в Афганистане силой. Об этом заявил в четверг на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о том, чтобы налаживать контакты с теми, кто пришел к власти, причем с целью вовлечения их в конструктивный диалог", - сказал он.

Хакимов добавил, что ШОС готова оказывать содействие в экономическом восстановлении Афганистана, развитии страны и ее дальнейшем участии в региональном взаимодействии. "Ключевой задачей остается содействие общеафганскому политическому диалогу и общеафганскому урегулированию. В противном случае в Афганистане будет сохраняться та же ситуация, которая была долгие годы - хаос, беспорядки, безвластие и так далее, - пояснил спецпредставитель президента. - Но здесь есть понимание, что основную ответственность за социально-экономическое восстановление Афганистана должны нести те страны. которые присутствовали там на протяжении 20 лет и активно участвовали не столько в строительстве и возрождении, сколько в экономическом разрушении страны, что проявилось в той гуманитарной катастрофе, которую мы сегодня видим в Афганистане".