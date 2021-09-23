В МИД РФ заявили, что речи о превращении ШОС в военно-политический блок не идет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет наращиваться. Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"По линии ШОС регулярно проводятся военные и антитеррористические учения "Мирная миссия". В "Мирной миссии" участвуют и государства - члены ШОС, и ряд государств, которые имеют двойное членство в организациях [ШОС и ОДКБ]. Это тоже элемент того, как они взаимодействуют. А такая практика, я так понимаю, будет наращиваться, потому что такой интерес есть. Тем более что объективные задачи и цели организаций совпадают <...>. Но ни в коем случае ШОС не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок", - сказал он.

Хакимов отметил, что контакты между ШОС и ОДКБ установлены "достаточно давно". "Это такие достаточно нужные, но дискретные контакты по линии руководителей секретариатов двух организаций, - продолжил он. - Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан несколько лет назад".

"Встреча глав государств - членов ШОС и ОДКБ по Афганистану как раз продемонстрировала, что все оценки совпадают, понимание ситуации в значительной мере близко и совпадает, настрой на совместную работу тоже есть", - резюмировал он.