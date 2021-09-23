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Единый день голосования

Псковский губернатор, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на посту

Мандат Михаила Ведерникова перейдет следующему по списку кандидату

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, продолжит работу в своей должности, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Михаил Ведерников, как и говорил ранее, продолжит работу в должности губернатора Псковской области. Его мандат депутата Госдумы будет передан следующему по списку", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба партии "Единая Россия" сообщала, что губернатор Ленинградской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавили территориальную группу № 40 федерального списка кандидатов партии по Псковской и Ленинградской областям.

Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области, набрав 40,07% голосов, по результатам обработки 100% протоколов по единому избирательному округу. В минувшие выходные в Псковской области проходило трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПсковская область
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