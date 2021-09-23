МИД РФ: ШОС не противопоставляет себя новому альянсу Австралии, Британии и США

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как неблоковая организация не противопоставляет себя новому трехстороннему партнерству Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"ШОС - неблоковая организация, в ШОС не ставится задача создания наднациональных органов экономической интеграции. ШОС - это многопрофильная структура, организация, нацеленная на укрепление взаимного доверия, развитие сотрудничества и обеспечение безопасности в Евро-Азиатском регионе. Мы не планируем противопоставлять ШОС каким-либо другим построениям", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ШОС стать противовесом трехстороннему партнерству Канберры, Лондона и Вашингтона.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.