Памфилова: некоторые наблюдатели пытались нарушить работу избиркомов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что некоторые наблюдатели в ходе выборов пытались дезорганизовывать работу избиркомов и сознательно выводили из себя как членов комиссий, так и избирателей.

"Очень усложняли работу те, кого назначали членами комиссий с правом совещательного голоса по аналогии с наблюдателями, которые выполняли в расширенном масштабе функции наблюдателей", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, многие из них вместо того, чтобы содействовать эффективной работе комиссии, "пытались дезорганизовывать, просто изводили комиссии разного рода придирками". "Они отвлекали, изматывали просто людей сознательно, чтобы человек вышел из себя, ошибся, и на этом схватить, сфотографировать, выложить скорее на этом фоне себя любимого и показать, какой я герой", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что этому "подверглись члены комиссий от всех партий". "Всем досталось. Были наблюдатели, которые пристально и добросовестно помогали, предупреждали возможные ошибки или нарушения со стороны комиссий. Но была большая категория тех, которые вламывались буквально, чувствовали себя полными хозяевами, требовали то списки им дать, то паспортные данные, то доводили некоторых избирателей до белого каления", - отметила Памфилова.