Новгородский губернатор Андрей Никитин откажется от мандата депутата Госдумы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял объединенную территориальную группу по Новгородской и Вологодской областям федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, продолжит работу на своем посту, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату - губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Андрей Сергеевич продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба партии "Единая Россия" сообщала, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов № 41 от Вологодской и Новгородской областей на выборах в Госдуму. Вторым в списке шел губернатор Вологодской области Олег Квшинников.