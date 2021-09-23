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Новгородский губернатор Андрей Никитин откажется от мандата депутата Госдумы

Его мандат перейдет следующему по списку кандидату - губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял объединенную территориальную группу по Новгородской и Вологодской областям федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, продолжит работу на своем посту, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату - губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Андрей Сергеевич продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба партии "Единая Россия" сообщала, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов № 41 от Вологодской и Новгородской областей на выборах в Госдуму. Вторым в списке шел губернатор Вологодской области Олег Квшинников.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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