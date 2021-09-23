Источник: первое пленарное заседание Госдумы может состояться в начале октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва, скорее всего, состоится в начале октября. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к руководству "Единой России".

"Скорее всего, в начале октября", - сказал собеседник, пояснив, что даты обусловлены графиком избирательных процедур.

В частности, источник напомнил, что после официального подведения итогов выборов, которое запланировано ЦИК РФ на 24 сентября, избранным депутатам дается пять дней, чтобы определиться, берут они думские мандаты или отказываются от них.

При этом собеседник подчеркнул, что формирование нового депутатского корпуса никак не скажется на внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. "Все пройдет в срок", - заверил он.

Правительство России 21 сентября одобрило проект федерального бюджета. По закону кабмин должен внести этот документ в Думу до 1 октября (со следующего года этот срок будет сдвинут на более раннюю дату - 15 сентября).

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин является очевидным кандидатом на пост спикера Госдумы восьмого созыва, указал источник.

"Кандидатура (на пост спикера - прим. ТАСС), очевидно, будет та же", - сказал собеседник агентства.

Володин одержал победу на выборах в Госдуму в Саратовском одномандатном округе № 163. После обработки 100% протоколов УИК Володин набрал 72,11% голосов. Он занимает пост спикера Госдумы седьмого созыва с 2016 года.

Дату заседания объявят позже

Дата первого заседания временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва будет объявлена позже, ее руководитель пока не выбран, сообщил источник в аппарате Госдумы.

Он напомнил, что группа ранее была образована по распоряжению спикера Думы седьмого созыва Вячеслава Володина. "В соответствии с регламентом Государственной думы временная депутатская рабочая группа избирает из своего состава руководителя временной депутатской рабочей группы и его заместителя на своем первом заседании", - пояснил источник.

"Сейчас ведется подготовительная работа к ее первому заседанию. Дата первого заседания будет объявлена дополнительно", - добавил он.