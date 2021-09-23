Глава СПЧ не уверен в необходимости функции отложенного решения во время ДЭГ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не уверен в необходимости функции отложенного решения во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он заявил ТАСС в четверг.

"Не уверен, что это правильно. Все-таки, если человек пришел голосовать на избирательный участок или вошел в систему электронную, наверное, он должен ответственно подойти к этому акту и проголосовать все-таки один раз. Это внесло дополнительную путаницу [при подсчете голосов]. <...> Я считаю это неправильным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Функция отложенного решения была предоставлена избирателям на онлайн-выборах депутатов Госдумы в Москве впервые: в течение 24 часов, но не позднее часа окончания онлайн-голосования и не чаще, чем через каждые три часа, избиратель мог вернуться к своему электронному бюллетеню и изменить решение. Волеизъявлением участника дистанционного электронного голосования считался последний сделанный им выбор.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%.