Полиция проверяет УИК в Ивановской области по данным о вбросе на выборах

ТАСС, 23 сентября. Полиция проводит проверку в отношении членов участковой избирательной комиссии 462 участка в Ивановской области, где 18 сентября во время выборов в Государственную думу был зафиксирован вброс восьми бюллетеней. Об этом сообщила глава избиркома региона Анжелика Соловьева в ходе включения в ЦИК.

"462 участок избирательный, здесь 18 сентября был зафиксирован вброс восьми бюллетеней. Голосование было приостановлено, и вызвана была полиция. Решением УИКа все бюллетени были признаны недействительными и запечатаны в сейф-пакет. Полицией сейчас проводится проверка в отношении членов комиссии, выдавшей бюллетени для голосования, и в отношении избирателя, проголосовавшего по этим бюллетеням", - сказала она.

По ее словам, член комиссии, который выдал бюллетени, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Также областная комиссия отменила решение 462 УИКа об итогах голосования. 20 сентября, по словам Соловьевой, в избирком региона поступило четыре жалобы на работу участка с требованием отменить итоги голосования. "Мы при рассмотрении этой жалобы установили, что допущены нарушения при оформлении документов при голосовании вне помещения 17 сентября, что не позволяет с достоверностью определить действительность волеизъявления избирателей", - сказала она.

Полиция также проводит проверку в отношении двух членов 462 участковой комиссии, организовавших выездное голосование с нарушениями. Члены УИК подали заявления о досрочном сложении полномочий. Всего за три дня голосования с 17 по 19 сентября на 462 участке проголосовали 347 избирателей, из них 100 - вне помещения.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.