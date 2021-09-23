Губернатор Тамбовской области отказался от мандата депутата облдумы

ТАМБОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отказался от мандата депутата облдумы, который перешел в пользу первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области Олега Иванова. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

Никитин возглавлял на выборах в облдуму региональный список партии "Единая Россия".

"В связи с отказом Александра Валерьевича Никитина от мандата депутата Тамбовской областной думы седьмого созыва принято решение передать его мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Тамбовской облдумы Иванову Олегу Олеговичу, выдвинутому партией "Единая Россия". Соответствующее решение принято сегодня на заседании избирательной комиссии Тамбовской области", - сообщили в избиркоме.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Тамбовской области прошли выборы депутатов Государственной думы, Тамбовской областной думы, а также довыборы в Тамбовскую гордуму.