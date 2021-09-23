Больше всего жалоб на нарушения на выборах в Думу поступило из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что больше всего обращений и жалоб на возможные нарушения на выборах депутатов Госдумы пришло из Санкт-Петербурга.

"К нам поступали многочисленные обращения и жалобы от участников избирательного процесса, связанные с проведением выборов. Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.