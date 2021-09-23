В избирком Нижегородской области в дни голосования поступило 14 обращений

ТАСС, 23 сентября. Избирательная комиссия Нижегородской области за три дня голосования на выборах в Государственную думу - с 17 по 19 сентября - приняла 14 жалоб и обращений о возможных нарушениях. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома региона Анна Красильникова в ходе включения в ЦИК.

"Что касается общей ситуации в избирательных комиссиях Нижегородской области, у нас поступило 14 обращений, жалоб и вопросов как раз о возможном нарушении избирательного законодательства. Все поступившие жалобы были у нас рассмотрены в установленный срок", - сказала она.

Говоря о подтвердившихся нарушениях, Красильникова пояснила, что итоги голосования по избирательному участку № 2061 были признаны недействительными, так как в переносном ящике было обнаружено на одну избирательную бюллетень больше, чем было заявлено в реестре о голосовании вне помещения. Всего на участке голосовали 734 избирателя.

"При подсчете итогов голосования количество бюллетеней в переносном ящике было смешано и были подсчитаны вместе с другими бюллетенями из сейф-пакетов и из стационарного ящика. <…> При установлении итогов голосования на территории избирательного участка были допущены нарушения, которые не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей", - добавила она.

На избирательном участке № 2479 Нижнего Новгорода 158 бюллетеней были упакованы ненадлежащим образом в сейф-пакет, была нарушена целостность упаковки. Эти бюллетени были признаны недействительными.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.