Генсек ЦК компартии Вьетнама поздравил Медведева с победой "Единой России" на выборах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с уверенной победой партии на выборах в Госдуму восьмого созыва. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Единой России".

"Итоги этих выборов в Государственную думу вновь подтверждают авторитет и ведущую роль правящей партии "Единая Россия" в осуществлении эффективной государственной политики, отражающую волю и чаяния большинства граждан России, которые активно поддерживают курс президента Владимира Путина, социально-экономическую политику, которую проводит партия "Единая Россия", высоко ценят ее достижения за последние годы", - отметил Нгуен Фу Чонг.

По его словам, компартия Вьетнама придает большое значение развитию отношений с "Единой Россией", а также стратегическому партнерству между Вьетнамом и РФ и совместной работе на государственном и партийном уровне. "Я твердо убежден, что с подавляющим большинством мест в Госдуме VIII созыва партия "Единая Россия" будет успешно осуществлять государственное управление Россией, реализовать государственные программы и проекты, поставленные президентом Владимиром Путиным, способствуя процветанию и улучшению жизни народа, дальнейшему укреплению роли и положения великой державы Российской Федерации на международной арене", - подчеркнул Нгуен Фу Чонг.

Ранее с победой "Единой России" на выборах Медведева поздравили лидер украинской "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук, а также председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.