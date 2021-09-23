Избирком Дагестана оценит работу членов УИК, перепутавших результаты голосования в Госдуму

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Избирком Дагестана даст оценку работы членов участковой избирательной комиссии, перепутавших результаты голосования во время выборов в Государственную думу. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Республики Дагестан Магомед Дибиров.

По информации СМИ, на одном из избирательных участков в Дагестане российская экологическая партия "Зеленые" набрала большее число голосов, в то время как партия "Единая Россия" не получила ни одного голоса.

"Когда мы анализировали средства массовой информации 22 сентября, мы обратили внимание на то, что эксперты обращают внимание на сомнительные результаты на одном из избирательных участков. <…> Мы надлежащую оценку дадим членам комиссии: усталость это была или что-то другое, но точно это не умышленно было сделано", - сказал Дибиров.

По его словам, предварительная проверка показала, что при подготовке протоколов участковой избирательной комиссии на избирательном участке перепутали строки с названиями партий.

"Это техническая ошибка, которая была совершена, она, конечно же, не влияет на общий результат и на итоги голосования результатов. <…> Но если избирательное объединение, которое набрало большинство голосов, захочет пересмотреть эти итоги на этом участке, они могут это сделать", - отметил председатель избиркома.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.