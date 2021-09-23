ЦИК сообщит в СК и ГП о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ планирует направить в СК и Генпрокуратуру представление об "абсолютном конфликте интересов" вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского в ходе выборов в городской парламент. Об этом сообщила в четверг председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Я думаю, что отдельное представление мы направим и в Следственный комитет, и в Генпрокуратуру по поводу вице-губернатора [Санкт-Петербурга] господина Бельского. Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии, когда Наталье Валентиновне [Чечиной, председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии] приходилось руки разводить. Вместе с некоторыми, вот той пятой колонной в комиссии, которая противопоставила себя и ЦИКу, и закону, и праву", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее мнению, этот факт не должен остаться без "соответствующего рассмотрения".

Как заявила ранее Памфилова, в избирательных комиссиях Санкт-Петербурге действует "пятая колонна", которая препятствует выявлению нарушений на выборах. В единый день голосования в сентябре в Петербурге вместе с выборами в Госдуму проходили выборы депутатов законодательного собрания города. ЦИК РФ неоднократно подвергал критике работу избирательной системы Санкт- Петербурга, ранее туда была направлена специальная группа во главе с членом ЦИК РФ Николаем Левичевым и сотрудниками центральных аппаратов правоохранительных органов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России", партия по итогам выборов получает 9 из 25 мандатов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которые распределяются по пропорциональной системе выборов (по партийным спискам). Общегородскую часть партийного списка по единому избирательному округу возглавляют начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, депутат заксобрания Петербурга 6-го созыва, актриса Анастасия Мельникова, вице-губернатор Александр Бельский, сенатор РФ Андрей Кутепов и председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник.