Володин считает, что Россия не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за санкций

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) несправедливо, в связи с этим парламентариям РФ правильно было бы не принимать участие в сессии ПАСЕ. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия соблюдает стандарты ПАСЕ и платит за свое участие в организации больше других. "Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", - призвал Володин.

Председатель нижней палаты парламента назвал решение запретить российской делегации свободное перемещение по Страсбургу несправедливым "прежде всего по отношению к гражданам" РФ. "Нарушение прав российской делегации есть не что иное, как нарушение прав всех граждан Российской Федерации. Подобные решения принимаются не случайно, а с конкретной целью - пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний - американских и европейских", - предположил он, отметив, что российская вакцина "Спутник V" одобрена уже более чем в 70 странах мира. "Она показала свою эффективность. Но при этом европейцы говорят, что не признают "Спутник". Это попытка политизировать процесс признания вакцин", - полагает политик.

Володин считает, что ПАСЕ "должна определиться", какой организацией она является. "Либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны", - заключил спикер Госдумы.

Предстоящая сессия

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС. По его словам, сенаторов уведомили о возможности передвигаться лишь между отелем и зданием Совета Европы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ, сообщил ТАСС, что сенаторы ждут окончательную официальную позицию французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ассамблеи.

Позже источник в российском парламенте сообщил ТАСС, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии удаленно, по видеосвязи.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Из-за продолжающейся пандемии она пройдет в гибридном формате при ограниченном присутствии на месте парламентариев. Основное внимание планируется уделить вопросам климата и окружающей среды, однако в повестке заявлены также дебаты о последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в понедельник будет принято решение по запросам на срочные дебаты о ситуации в Афганистане и ее последствиях для Европы.