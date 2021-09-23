Лавров на полях ГА ООН обсудил с главой МИД Словакии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с главой МИД Словакии Иваном Корчоком на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы их дальнейшего развития. Затронута также представляющая взаимный интерес международная проблематика, включая общеевропейское сотрудничество и повестку дня текущей сессии ГА ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру ООН для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как ожидается, его выступление состоится 25 сентября.