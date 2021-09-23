Губернатор Тульской области назначил сенатором от региона Дмитрия Савельева

ТАСС, 23 сентября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначил сенатором от региона Дмитрия Савельева, который ранее занимал этот пост. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Алексей Дюмин наделил Дмитрия Савельева полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Тульской области сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Указ о наделении Савельева полномочиями сенатора от региона размещен на портале правительства Тульской области и направлен в СФ. Ранее Савельев также являлся членом верхней палаты парламента от правительства Тульской области, он входил в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Выборы губернатора Тульской области проводились в связи с истечением срока полномочий Дюмина, избранного на эту должность в сентябре 2016 года. Голосование в этом году проходило 17-19 сентября, по его итогам Дюмин, участвуя в выборах как самовыдвиженец, набрал 83,58% голосов. 22 сентября состоялась церемония вступления в должность, с этой даты идет отсчет его работы на пятилетний период.