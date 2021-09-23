Путин: восемь стран не дают сделать полноценным договор против ядерных испытаний

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Позиция восьми государств препятствует превращению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в полноценный международно-правовой инструмент. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина по случаю 25-летия открытия ДВЗЯИ для подписания.

"На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения", - считает российский президент.

"Рассчитываем, что руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для вступления этого важнейшего многостороннего соглашения в силу. Это, несомненно, отвечало бы интересам всего мирового сообщества", - сказано в заявлении.

Глава российского государства напомнил, что договор был открыт для подписания 25 лет назад. "Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров", - отметил президент.

"Российская Федерация ратифицировала договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ", - констатировал Путин.

О договоре

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.