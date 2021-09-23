Захарова: посольство РФ в Судане принимает все меры для обеспечения безопасности россиян

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Хартуме принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан в Судане, обстановка на данный момент остается спокойной. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с развитием ситуации в Судане.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Судане. С глубокой озабоченностью восприняли сообщения о предпринятой в ночь с 20 на 21 сентября в Хартуме попытке военного переворота. По поступающей информации, организаторы заговора арестованы. На данный момент обстановка в суданской столице остается спокойной, - сообщила дипломат. - Посольство России в Хартуме принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Судане".

Как отметила Захарова, Москва поддерживает усилия Суверенного совета, а также действующего гражданского правительства Судана по укреплению мира и стабильности в республике и призывает к мирному урегулированию противоречий. "Призываем все политические силы этой страны к урегулированию существующих противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога и к отказу от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в суданском обществе", - добавила она.

"Рассчитываем, что дружественный нам Судан успешно преодолеет сложности, связанные с нынешним переходным этапом своего развития", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Во вторник стало известно о попытке переворота в Судане. Согласно информации телеканала Al Arabiya, группа офицеров бронетанковых войск подняла около 03:00 по местному времени (04:00 мск) бунт и пыталась захватить власть в Судане, сместив руководящий Суверенный совет. По данным телеканала, заговорщиками, к которым также присоединились военнослужащие из десантных и инженерных войск, командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

По данным Al Arabiya, путч удалось подавить без единого выстрела. Все арестованные переведены в штаб военной разведки для допросов. Обстановка в суданской столице остается спокойной. Все дороги разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. В обычном режиме работают госучреждения и магазины.