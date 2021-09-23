Захарова: Запад использует прежние методы в Афганистане вместо признания своих ошибок

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Страны Запада вместо признания своих ошибок в Афганистане продолжают пользоваться прежними методами и "раскладывать старые грабли в новых местах". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Иногда надо просто признать, что были неправы, и сделать, наконец, выводы из ошибок, а не раскладывать старые грабли в новых местах", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

По ее словам, в то время как ряд государств начал работу по выстраиванию контактов с движением "Талибан" (запрещено в РФ), западные силы находятся в типичной для них "стадии отрицания реальности". Захарова привела в пример американского сенатора Линдси Грэма, который "занялся налаживанием дипломатических отношений между противостоящими "Талибану" силами Панджшерского ущелья и региональными державами". Она указала, что Минюст США "в соответствии с местным законом об иноагентах" опубликовал сведения о контрактах влиятельного американского лоббиста Роберта Стрика с лидером сопротивления талибам Ахмадом Масудом.

"Но ход конем сделали немцы. Финансируемая из госбюджета Германии Deutsche Welle начала вещать на коротких волнах для слушателей в Афганистане на пушту и дари. Заявленная цель: уделять внимание в передачах вопросам поддержания мира, гражданского общества, гендерной проблематике и правам человека. А мы-то знаем, что обычно стоит за целями "поддержания гражданского общества и общечеловеческих ценностей", - отметила Захарова.

"За 20 лет прямого общения с афганцами западные ценности привить не удалось, видимо, теперь их будут транслировать дистанционно", - заключила официальный представитель МИД РФ.