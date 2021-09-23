Вологодский губернатор откажется от мандатов в Госдуму и в заксобрание области

ВОЛОГДА, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников откажется от мандатов в Госдуму и в вологодское заксобрание и останется работать на своем посту. Его мандат перейдет следующим по спискам кандидатам, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора.

Кувшинников возглавлял региональную группу "Единой России" на прошедших выборах в вологодское заксобрание, а также шел под вторым номером территориальной группы федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Олег Кувшинников продолжит работу на посту губернатора Вологодской области. Он и ранее неоднократно об этом заявлял. Его мандаты депутата Госдумы и депутата заксобрания будут переданы следующим по списку кандидатам", - сказали в пресс-службе.

На прошедших выборах в Госдуму в Вологодской области "Единая Россия" одержала победу по единому избирательному округу, получив 34,31% голосов при явке избирателей 45,53%. По обоим одномандатным округам также победили представители "Единой России" - заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова с 34,81% голосов и действующий депутат Госдумы от области, единоросс Алексей Канаев с 37,68%. На выборах в заксобрание области "Единая Россия" набрала 35,65% голосов и семь мандатов, также представители партии победили во всех 17 одномандатных округах. В итоге у представителей "Единой России" конституционное большинство в областном парламенте - 24 мандата, у КПРФ - пять, у ЛДПР и "Справедливой России - За правду" - по два, у Партии пенсионеров - один. Всего в заксобрании 34 места.

Ранее сообщалось что губернатор Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников возглавили территориальную группу №41 федерального списка кандидатов "Единой России" по Новгородской и Вологодской областям. Кувшинников также возглавлял региональную группу "Единой России" на выборах в заксобрание области. В Вологодской области 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, депутатов законодательного собрания области, а также выборы депутатов муниципальных советов.