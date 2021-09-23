{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Первое пленарное заседание новой Госдумы запланировано на 12 октября

На заседании будут предложены кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Госдумы 8-го созыва запланировано на 12 октября, "Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов партии, которое может пройти 5 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Единой России".

"Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - проинформировала пресс-служба.

"Мы проведем совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", - приводятся в сообщении слова секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

"Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набирает 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, с учетом победы в 198 одномандатных округах "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования по партийному списку, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
В посольстве РФ сожалеют, что пособнику нацистов Оберлендеру удалось избежать наказания
Смерть Оберлендера не отменяет запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году, отметил советник-посланник российской дипмиссии в Оттаве Владимир Проскуряков
Читать полностью