Первое пленарное заседание новой Госдумы запланировано на 12 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Госдумы 8-го созыва запланировано на 12 октября, "Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов партии, которое может пройти 5 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Единой России".

"Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - проинформировала пресс-служба.

"Мы проведем совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", - приводятся в сообщении слова секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

"Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набирает 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, с учетом победы в 198 одномандатных округах "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования по партийному списку, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.