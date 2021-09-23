В посольстве РФ сожалеют, что пособнику нацистов Оберлендеру удалось избежать наказания

ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия сожалеет, что умершему в четверг пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру, которого в РФ обвиняют в причастности к расстрелу воспитанников детского дома в 1942 году, удалось избежать наказания. Об этом корр. ТАСС заявил советник-посланник российской дипмиссии в Оттаве Владимир Проскуряков.

"Сожалеем, что ему удалось избежать справедливого наказания за совершенные преступления, но это не отменяет нашего запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Российская сторона так и не получила от канадской стороны эти документы", - сказал он. Проскуряков подчеркнул, что "история требует правды и справедливости".

Ранее в четверг телеканал CBC сообщил, что 97-летний Оберлендер 22 сентября умер в своем доме в провинции Онтарио. В начале месяца иммиграционный отдел Совета Канады приостановил слушания о его депортации из страны. Согласно сведениям телеканала, адвокаты Оберлендера, которые настаивали на прекращении дела из-за очень плохого состояния его здоровья, уже проинформировали Совет Канады о смерти своего подзащитного.

Дело Оберлендера

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован в качестве переводчика и служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

После этого дело о возможной депортации нацистского палача уже рассматривали миграционные власти Канады, но при этом официальные лица не комментировали запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство детей.

Ранее в Минюсте Канады корреспонденту ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".