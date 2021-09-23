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Санкции в отношении России

Захарова: Конгресс США вводит санкции в отношении России без привязки к реальности

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Конгресс США "штампует" санкции в отношении РФ из-за реализации проекта "Северный поток - 2" без привязки к реальности. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Подобный документ (поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 год палаты представителей Конгресса США, предусматривающие санкции в отношении "Северного потока - 2" - прим.ТАСС) штампуют вообще уже без привязки к реальности, поэтому да, это часть политики сдерживания", - сказала она.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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