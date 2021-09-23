Захарова заявила, что Киеву не следует обвинять Россию в покушении на Шефира

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС /. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала украинской стороне вспомнить инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко вместо попыток найти "российский след" в покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Может быть все-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести", - отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

Так Захарова напомнила, что в 2018 году украинская сторона устами бывшего главы МИД страны Павла Климкина дезинформировала международное сообщество и Совбез ООН "выдав постановку, грязную провокацию за преступление, к которому имеет причастность Москва".

По ее словам, с учетом количества нераскрытых убийств журналистов и общественных деятелей на Украине и постоянных провальных попыток найти "российский след" в этих делах "относиться серьезно к подобным заявлениям нельзя". Такие обвинения в адрес России, как указала Захарова, следует рассматривать в качестве примера информационной войны, которую ведет киевский режим "с подачи старших товарищей" на Западе.

Ранее в среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он не пострадал, однако ранения получил водитель. МВД Украины подтвердило факт обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, и сообщило о начале розыска стрелявших. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

В офисе Зеленского в комментарии украинскому изданию "Вести" заявили, что считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды. Президент Украины назвал покушение на своего помощника проявлением слабости и заявил, что вернется из США в Киев сразу после выступления на ГА ООН. Шефир считается давним другом Владимира Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".