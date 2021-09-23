МИД РФ предостерег Вашингтон от введения новых санкций против россиян

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Москва предостерегает Вашингтон от новых необдуманных шагов в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представитель МИД РФ Марии Захаровой.

"По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения, - отметила Захарова. -Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке".

Официальный представитель дипведомства констатировала, что предугадать, какого рода "внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме", с каждым разом становится все сложнее. "Откровенно говоря, комментировать подобного рода инициативы, которые, кстати, пока что не обличены в форму закона, считаем преждевременным", - указала дипломат.

Как ранее сообщалось, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая рекомендует вашингтонской администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты. В документе утверждается, что эти россияне, по версии американских законодателей, могут быть причастны к нарушениям прав человека. В приведенный список включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Данная поправка имеет рекомендательный характер. Она пока не была рассмотрена Палатой представителей Конгресса США полного состава.