Володин: прохождение пяти партий в Госдуму говорит об открытости политической системы РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прохождение в новый состав Госдумы пяти партий по спискам свидетельствует об открытости политической системы России. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты парламента седьмого созыва Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вот сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы. Может появиться пятая, в будущем может появиться шестая, а может наоборот, быть меньше", - сказал он.

При этом Володин считает российскую политическую систему более открытой, чем в США и Великобритании. "Соединенные Штаты Америки - это вообще особая форма демократии, где две партии на протяжении уже даже не десятилетия, а более века удерживают власть в стране, как только появляется какая-то третья, они моментально делают все для того, чтобы ее не допустить", - уверен председатель Госдумы.

По его словам, около 13 кандидатов претендовали на каждое депутатское кресло в ходе прошедших выборов в Госдуму восьмого созыва.

"Избирательная кампания была непростая, надо сразу сказать, что была высокая конкуренция, конкуренция между партиями: 14 партий принимало участие. Конкуренция в среднем составила порядка 13 кандидатов на один мандат, на одно депутатское кресло", - сказал он.

Володин отметил, что при этом на выборах в Германии конкуренция составила девять человек на место, в США - 8,5, в Великобритании - 5, а в Японии - 2,5. "Вот вам конкуренция. Она больше или меньше, чем у нас? Она у них меньше. Это факт, который никто не опровергнет", - добавил он.

В пятом (2007-2011), шестом (2011-2016) и седьмом (2016-2021) созывах Госдумы было четыре фракции: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.