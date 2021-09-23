{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Россия и Белиз подписали соглашение о безвизовых поездках

Церемония подписания соглашения состоялась на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия и Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран. Церемония состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписи под документом поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

Ранее в Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

Теги
БелизРоссияГенассамблея ООН
Единый день голосования
Лукашевич: у РФ есть вопросы к БДИПЧ из-за семинаров движения "Голос" перед выборами
Видео семинаров движения появились в СМИ накануне выборов, отметил постпред России при ОБСЕ
Читать полностью