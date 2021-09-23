Россия и Белиз подписали соглашение о безвизовых поездках

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия и Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран. Церемония состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписи под документом поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

Ранее в Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.