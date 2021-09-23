Парламентарий заявил, что жители Союзного государства должны иметь все данные о его работе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Граждане России и Белоруссии должны получать полную и правдивую информацию о работе Союзного государства и всех возможностях, которые им доступны, заявил спикер парламента Ростовской области Александр Ищенко в ходе заседания комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по информационной политике, прошедшего в Ростове-на-Дону в четверг.

"Важно, чтобы в информационном поле наших государств была достоверная, правдивая, точно выверенная информация о том, что делают наши руководители, какие возможности предоставляются гражданам двух стран", - цитирует пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области слова Ищенко.

Парламентарий отметил, что в этом направлении властями обеих стран была проделана большая работа, а Ростовская область и многие белорусские регионы договорились об обменных программах, стажировках и совместных мероприятиях. "В Ростове-на-Дону было открыто отделение белорусского посольства в Российской Федерации. Налажены крепкие торговые и экономические связи, в развитии которых заинтересованы обе стороны. Кроме этого, подписаны договоры со многими регионами Белоруссии, в рамках которых проходят студенческие стажировки, происходит подготовка спортсменов, обмен учебными программами", - сказал он.

По словам председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько, на сегодняшний день СМИ Союзного государства существуют, однако слабо представлены в интернете и соцсетях. "С учетом последних веяний нам необходимо пересмотреть всю информационную политику, скоординировать усилия и перераспределить ресурсы в те информационные каналы, которые в наибольшей степени формируют общественное сознание", - цитирует пресс-служба Заксобрания Ростовской области слова Давыдько.