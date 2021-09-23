Нарышкин: Россия и США по линии спецслужб обмениваются данными по ситуации в Афганистане

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Москва по линии разведки обменивается данными с Вашингтоном по ситуации в Афганистане, в том числе в целях противодействия террористической угрозе. Об этом заявил в четверг журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Да, обменивается, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом, в том числе и исходящих угроз с территории Афганистана".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.