Губернатор Нижегородской области Никитин отказался от мандата депутата Госдумы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался от мандата депутата Государственной думы и заксобрания региона, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы региона.

"Глеб Никитин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы и Законодательного собрания [Нижегородской области]", - сообщили в пресс-службе.

На выборах в Госдуму Никитин возглавлял региональную группу №22 от "Единой России". На выборах в заксобрание - общеобластную часть списка кандидатов в депутаты.

В Нижегородской области с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы, законодательного собрания региона, а также муниципальные выборы в 32 районах, муниципальных и городских округах. По результатам голосования на выборах в Госдуму партия "Единая Россия" набрала 49,95% голосов избирателей по федеральному округу, кандидаты от партии также победили во всех пяти одномандатных округах. На выборах в заксобрание "Единая Россия" по единому округу набрала 48,89% голосов избирателей, в 25 округах победили единороссы.

В региональной группе № 22 от "Единой России" вторым номером был губернатор Рязанской области Николай Любимов, который ранее также сообщил, что не планирует переходить на работу в Госдуму. После него место в списке занимает Андрей Макаров, который в Думе седьмого созыва был председателем комитета по бюджету и налогам.