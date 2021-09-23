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Единый день голосования

Лукашевич назвал ничтожными заявления в ОБСЕ о непризнании голосования на выборах в Крыму

Выборы были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, отметил постоянный представитель России при ОБСЕ

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Заявления представителей отдельных государств - участников ОБСЕ о непризнании голосования в Крыму на выборах в Госдуму являются ничтожными. Такую позицию высказал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил, что выборы в Российской Федерации были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере.

"Заявления о "непризнании" голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами", - сказал Лукашевич.

По его словам, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. "Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права", - указал постпред РФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЛукашевич, Александр Казимирович
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