Лавров и главы МИД стран Центральной Америки обсудили продвижение сотрудничества

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главами МИД стран Центральной Америки продвижение сотрудничества в многостороннем формате, а также перспективы придания регулярного характера контактам РФ со странами региона. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров встретился с министрами иностранных дел и представителями руководства МИД Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора. "Выражено взаимное стремление к продвижению сотрудничества в многостороннем формате между Россией и странами региона, приданию таким контактам регулярного и прагматичного характера в интересах укрепления политического диалога и взаимодействия в достижении целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Участники встречи отметили необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, центральную координирующую роль ООН, соблюдения общепризнанных норм международного права. "Акцентирована важность объединения усилий мирового сообщества по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Россия и Белиз на полях ГА ООН подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза.