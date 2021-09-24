Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в пятницу в Хабаровском краевом музыкальном театре.

"Я, Михаил Владимирович Дегтярев, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", — сказал Дегтярев во время принесения присяги.